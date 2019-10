Die Polizei in Halle an der Saale gibt nach dem mutmaßlich rechtsextremem Terrorangriff mit zwei Toten Entwarnung.

Die Bedrohungslage sei für die Bevölkerung nicht mehr akut, meldet die Polizei auf Twitter. Auch die Sperrung des Hauptbahnhofs wurde aufgehoben. Bei dem Angriff waren am Mittag ein Mann und eine Frau erschossen und zwei weitere Menschen schwer verletzt worden. Der Täter hatte zuvor vergeblich versucht, in die nahegelegene Synagoge der örtlichen Jüdischen Gemeinde einzudringen, die offenbar das ursprüngliche Ziel des Angriffs war. Er soll außerdem selbstgebastelte Sprengsätze vor der Synagoge abgelegt haben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.



Die Bundesanwaltschaft sprach von einer staatsgefährdenden Tat. Bundeskanzlerin Merkel bekundete den Opfern ihr "tiefstes Beileid". Als Reaktion auf die Tat wurden inzwischen vor mehreren deutschen Synagogen sowie vor dem Museum der Synagoge in Gröbzig in Sachsen-Anhalt die Sicherheitskräfte verstärkt.