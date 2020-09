Der TÜV-Verband fordert eine gesetzliche Regulierung von Produkten und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz.

Ziel sei es, den breiten KI-Einsatz zu fördern und gleichzeitig die damit einhergehenden Gefahren zu verringern, erklärte der Leiter Digitalisierung und Cybersecurity beim TÜV-Verband, Fliehe, in Berlin. Systeme, die sich auf künstliche Intelligenz stützten, sollten in Risikoklassen eingeteilt und nach ihrem Gefährdungspotenzial reguliert werden. Als Beispiele nannte Fliehe automatisierte Fahrzeuge, medizinische Diagnosen, mit Menschen interagierende Roboter oder Entscheidungssysteme, die Personen beträfen.



Der TÜV-Verband unterstützt damit die Pläne der EU-Kommission, die einen europäischen Rechtsrahmen für KI-Systeme schaffen will. Die Brüsseler Behörde hat ihre Vorstellungen im so genannten "Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz" zusammengefasst.