Erpressungsversuch

Nach Polizeiangaben wurden die Briefe im April an die Filiale eines Vermögensverwalters in Wiesbaden und an einen Immobilienbewerter in Stuttgart geschickt. Es sei niemand verletzt worden. Ende März war es in einer Commerzbank-Filiale in Nürnberg zu einer Stichflamme gekommen, als eine Angestellte einen Brief geöffnet hatte. Darin war eine mechanische Konstruktion, die beim Öffnen eine chemische Reaktion auslöste. Laut Polizei will der Absender der Briefe Geld von der Bank erpressen.

