Radioaktive Kapsel in Australien wiedergefunden. (dpa/dpa-infografik GmbH)

Wie die Regionalregierung des Bundesstaates Western Australia mitteilte, hatte ein Fahrzeug mit Spezialausrüstung am Vormittag im Vorbeifahren Radioaktivität am Rande einer Schnellstraße gemessen. Die wenige Millimeter große Kapsel war Mitte Januar auf einer 1.400 Kilometer langen Strecke verloren gegangen. Sie gehört zu einem Gerät des Bergbauunternehmens Rio Tinto. Erst beim Ausladen des Geräts wurde der Verlust der Kapsel entdeckt. Sie enthält Cäsium-137 und gibt gefährliche radioaktive Strahlung ab, deren Menge in etwa zehn Röntgenaufnahmen pro Stunde entspricht. Die Behörden hatten die Bevölkerung gewarnt, sich der Kapsel zu nähern.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.