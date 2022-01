Das Logo der CovPass-App auf einem Handybildschirm neben einem traditionellen Impfbuch. (Imago / Future Image / Christoph Hardt)

Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Polizeibehörden der Bundesländer hervor. Allein in Bayern wurden demnach mehr als 5.500 Impfpässe und Impfzertifikate sichergestellt. Die Behörden haben dort 4.000 Verfahren eingeleitet, in Nordrhein-Westfalen sind es mehr als 3.500. Die Landesregierung in München geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

Der gelbe Impfpass gelten als relativ leicht zu manipulieren. Die Impfdosenaufkleber mit der Chargennummer sind inzwischen allerdings mit einem Wasserzeichen versehen und damit sicherer - vor kurzem war das noch nicht der Fall. In den Apotheken, die den QR-Code für den digitalen Impfnachweis erstellen, kann überprüft werden, ob Ort und Zeitpunkt der Impfung zu der Chargennummer im Impfpass passen. Nutzern falscher Impfausweise droht eine Geld- oder Bewährungsstrafe wegen des "Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse".

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 19.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.