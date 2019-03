In Brandenburg hat der SPD-Kandidat Vaut seine Kampagne für die Europawahl wegen Unwahrheiten in seinem Lebenslauf gestoppt.

Vaut räumte gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" ein, in seiner Biographie fälschlicherweise behauptet zu haben, seit Jahren in Brandenburg an der Havel zu leben. Tatsächlich wohnt der 40-Jährige in Berlin und ist dort Beamter im Bundeswirtschaftsministerium. Außerdem hatte er eine Bekannte als seine Lebensgefährtin ausgegeben. Vaut entschuldigte sich für die falschen Angaben. Er war im September 2018 gegen den Willen von Ministerpräsident Woidke überraschend zum Europakandidaten der Brandenburger SPD gewählt worden.