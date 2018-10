Im Fall eines zu Unrecht inhaftierten und inzwischen gestorbenen Syrers hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul schwere Fehler eingeräumt.

Polizisten hätten es entgegen geltender Regeln versäumt, die Identität des Mannes näher zu überprüfen, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf. Der Syrer habe keine Ähnlichkeit mit dem tatsächlich gesuchten Mann gehabt. Reul bat die Familie des Verstorbenen um Entschuldigung.



Der Flüchtling war bei der Personalfeststellung mit einem Mann aus Mali verwechselt worden, der per Haftbefehl gesucht worden war. Der Malier hatte offenbar häufiger den Alias-Namen des Syrers gegenüber den Behörden benutzt. Der Syrer war nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve vor einer Woche in einer Klinik gestorben.