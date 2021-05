Die Oberhäupter der neun osteuropäischen Nato-Staaten sehen sich von Russland bedroht.

Auf einer Online-Konferenz mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg rief Rumäniens Staatspräsident Iohannis zu Wachsamkeit auf. Er beklagte destabilisierende Aktionen Moskaus vor allem im Schwarzen Meer. Sein polnischer Kollege Duda sprach von einer permanenten Gefahr und nannte die Vorgänge auf der Krim sowie in den ukrainischen Regionen Donetsk und Lugansk. Zudem verwies er auf eine Aufrüstung Russlands in Kaliningrad. Als Gastgeber des Austauschs würdigten beide Politiker, dass sich kurzfristig auch US-Präsident Biden zugeschaltet habe, zusammen mit seinem Außenminister Blinken. Dies zeige, dass die Entwicklungen in der Region als wichtig für die gesamte Nato wahrgenommen würden, hieß es.

