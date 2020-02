40 Prozent aller Rathäuser, so eine Umfrage der Zeitschrift "Kommunal", sind von Drohungen betroffen. Dass man sie ernst nehmen muss, zeigt u.a. der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. In den Kommunen breitet sich Unsicherheit aus. Wie kann der Staat seine Volksvertreter und damit unsere Demokratie in Zeiten eskalierender Aggressionen schützen?

Gesprächsgäste:

Barbara Lüke , Bürgermeisterin in Pulsnitz, Sachsen

, Bürgermeisterin in Pulsnitz, Sachsen Andreas Hollstein , Bürgermeister in Altena, NRW

, Bürgermeister in Altena, NRW Burkhard Jung , Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister in Leipzig

, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister in Leipzig Petric Kleine , Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen, Dresden

, Präsident des Landeskriminalamtes Sachsen, Dresden Dr. phil. Oliver Decker , Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung an der Universität Leipzig

, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung an der Universität Leipzig Rebecca Piron, Redakteurin der Zeitschrift des Städte-und Gemeindebundes "Kommunal", Berlin

