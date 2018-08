Die Zahl der Drohnen, die an deutschen Flughäfen gesichtet werden, hat deutlich zugenommen.

Die Deutsche Presse-Agentur meldet, dass 2018 erstmals mehr als 100 Drohnen gezählt wurden. Die dpa beruft sich auf Daten der Deutschen Flugsicherung. Seit Oktober 2017 gelten schärfere Regeln für Drohnen. Über Flughäfen sowie im An- und Abflugbereich sind sie ganz verboten.



Den Angaben zufolge wurden bis zum 12. August dieses Jahres bereits mehr Drohnen gesichtet als im gesamten Jahr 2017 mit 88 Fällen. In den Jahren davor waren es 64 beziehungsweise 14 Drohnen. Im Schnitt nahm die Zahl an fast allen Flughäfen zu, nur in Düsseldorf sank sie.