Gefahren in der IT

Die Politik unternimmt nach Ansicht des Chaos Computer Clubs zu wenig, um Nutzer vor den Gefahren der Informationstechnologien zu schützen.

Bundesregierung und Behörden hinkten zum Teil mehrere Jahre in den Entscheidungsprozessen hinterher, sagte der Sprecher des Vereins, Garbsch, im Deutschlandfunk. Die Politik berate sich vor allem mit Herstellern und Anbietern von IT-Systemen und frage, was diese brauchten. Eine Bewertung der Bedürfnisse der Nutzer komme dagegen zu kurz. Der Grünen-Politiker von Notz warf der Bundesregierung vor, die Dimension der Bedrohung im Digitalen bis heute nicht erkannt zu haben.



In Berlin wird heute der Jahresbericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik vorgestellt. Darin geht es um Gefahren durch Hackergruppen, Internetkriminalität und Sicherheitsprobleme.