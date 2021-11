Aus mehreren Bundesländern wird gemeldet, dass der Notruf ausgefallen ist.

Das gilt für Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt für die Nummern 112 und 110. Ausfälle gibt es demnach auch in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main und Regensburg.



Inzwischen wurde die Warnung für einige Gebiete in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern wieder aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.