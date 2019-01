Gefahrgut-Tanker läuft vor Cuxhaven auf Grund

In der Elbe vor Cuxhaven ist ein Gefahrgut-Tanker auf Grund gelaufen.

Das mit 9.000 Tonnen beladene und 124 Meter lange Schiff hat nach Angaben des Havariekommandos Konservierungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Lösungsmittel und Brennstoffe an Bord. Es ist aber offenbar unbeschädigt. Der unter der Flagge Panamas fahrende Frachter war auf dem Weg nach Spanien in der Elbmündung stecken geblieben. Mit dem Mittags-Hochwasser soll versucht werden, das Schiff in tieferes Wasser zu schleppen.