JVA Tegel in Berlin (imago images/Jürgen Ritter)

Justizsenator Behrendt sagte, mit der Öffnung des Internets für Gefangene komme die Justiz dem gesetzlichen Auftrag nach, das Leben in Haft dem Leben in Freiheit anzugleichen. Das sogenannte digitale Haftraummediensystem soll voraussichtlich ab Anfang Juni zunächst in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Berlin-Lichtenberg eingeführt werden und bis März 2023 dann in den übrigen Justizvollzugsanstalten.

Für das Haftraummediensystem wurde ein Vertrag mit der Telio Communications GmbH aus Hamburg geschlossen. Das Unternehmen soll den Gefangenen und Sicherungsverwahrten gegen Bezahlung Fernsehen, Telefon, E-Mail und den Zugang zu ausgewählten Internetseiten anbieten. Die Tarife liegen nach Angaben der Justizverwaltung deutlich unterhalb des derzeitigen Niveaus in den Berliner Gefängnissen. Außerdem sollen die Gefangenen unter anderem ein Anstaltsinformationsportal und einen Zugang zur Landesbibliothek Berlin nutzen können.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.