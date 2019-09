Russland und die Ukraine haben mehrere Gefangene ausgetauscht. In den Hauptstädten Moskau und Kiew landete jeweils ein Flugzeug. Unbestätigten Berichten zufolge ließen beide Seiten je 35 Personen frei. Der Schritt wird allgemein als Zeichen hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Staaten gewertet.

Unter den freigelassenenen Ukrainern sollen die 24 Seeleute sein, die seit November in Russland inhaftiert waren. Sie waren im vergangenen Jahr auf dem Weg vom Schwarzen ins Asowsche Meer von der russischen Küstenwache gestoppt und festgenommen worden.

Bekannte Gesichter

Wieder frei ist auch der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow, einer der bekanntesten Gefangenen aus der Ukraine. Er dankte nach seiner Landung in Kiew allen Menschen, die für ihn und die anderen Inhaftierten gekämpft hätten. Das EU-Parlament hatte Senzow 2018 mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet und von Moskau seine Freilassung gefordert.



Aus der Ukraine frei konnte ein Kommandeur, der auf Seiten der pro-russischen Separatisten zuständig für die Luftabwehr war und am Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ostukraine beteiligt gewesen sein soll. Bei dem Absturz kamen 298 Menschen ums Leben. Außerdem wurde bestätigt, dass sich der Leiter des Kiewer Büros der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti, Kirill Wyschinski, an Bord befand. Er war im vergangenen Jahr wegen Verratsvorwürfen ins Gefängnis gekommen.

"Zeichen der Hoffnung"

Vereinbart wurde der Gefangenenaustausch von den Präsidenten Putin und Selenskyj. Letzterer sprach auf dem Flughafen von Kiew von einer ersten Etappe, um den schrecklichen Krieg in der Ostukraine zu beenden. Er wolle sich mit Kremlchef Putin auch um die Freilassung der restlichen Gefangenen bemühen. Das russische Außenministerium nannte den Austausch einen "wichtigen Schritt". Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem Zeichen der Hoffnung. Sie erklärte, es lohne sich weiter mit aller Kraft an der Umsetzung der Minsker Vereinbarungen zu arbeiten. Die Bundesregierung sei dazu bereit. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Einigung.



In der Ostukraine kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten und Regierungstruppen gegeneinander. Bei den bis heute andauernden Gefechten wurden nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 12.000 Menschen getötet.