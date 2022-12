Die in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner wurde auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Der außenpolitische Sprecher der Unionfratkion, Hardt, meinte Biden habe richtig gehandelt. Der Austausch von Bout gegen die unschuldige Griner sei zwar ein hoher, aber gerechtfertigter Preis gewesen. Der ehemalige US-Präsident Trump sprach von einer "unpatriotischen Blamage". Man hätte den früheren Marinesoldat Paul Whelan in den Austausch einbeziehen müssen. Whelan wurde 2018 in Moskau unter Spionageverdacht festgenommen und befindet sich seit gut drei Jahren in einem Straflager. Whelan sagte in einem Telefonat mit dem Sender CNN, er sei enttäuscht, dass nicht mehr für seine Freilassung getan worden sei. Er sei für ein Verbrechen verhaftet worden, das nie stattgefunden habe.

Russlands Staatsführung betonte, der Austausch sei kein Zeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zu den USA. Kreml-Sprecher Peskow sagte, es sei in den Gespräche ausschließlich um Griner und Bout gegangen. Es wäre falsch, daraus irgendwelche Schlussfolgerungen für die Bewältigung der Krise zwischen beiden Staaten zu ziehen. Griner ist inzwischen in den USA eingetroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.