Die USA haben einen iranischen Medienbericht zurückgewiesen, wonach zwischen Teheran und Washington ein Gefangenenaustausch vereinbart wurde.

Stabschef Klain sagte dem US-Sender CBS, die Meldung sei "nicht wahr". Das iranische Staatsfernsehen hatte verbreitet, dass vier inhaftierte US-Bürger gegen vier Iraner in Gefangenschaft ausgetauscht werden sollten. Zudem würde ein gesperrtes iranisches Vermögen in Höhe von sieben Milliarden Dollar freigegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist auch dem iranischen Vertreter bei der UNO über eine solche Vereinbarung nichts bekannt.



Die USA und der Iran befinden sich vermittelt über andere Staaten derzeit in indirekten Verhandlungen in Wien. Darin geht es um das internationale Atomabkommen mit dem Iran, das das Land seit dem Ausstieg der USA aus dem Vertrag nicht mehr einhält.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.