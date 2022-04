Russland und USA

Überraschende Entwicklung: Russland und die USA tauschen Gefangene aus. (imago)

Nach Angaben des Außenministeriums in Moskau wurde der US-Amerikaner Trevor Reed freigelassen. Dafür darf der in den USA verurteilte Konstantin Jaroschenko nach Russland ausreisen. Angesichts der derzeit äußerst angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern sehen Beobachter den Gefangenaustausch als überraschend an.

Reed war im Juli 2020 wegen eines angeblichen Überfalls auf Polizisten und Widerstands gegen die russische Staatsgewalt zu neun Jahren Straflager verurteilt worden. Der russische Pilot Jaroschenko war 2010 in den USA wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Weiterführende Informationen

