Diplomatie

Der seit Monaten geplante Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran beginnt. (Iranian Presidency/Alex Brandon/dpa)

Wie iranische Behörden mitteilten, würden fünf inhaftierte Amerikaner schon bald zum Flughafen gebracht. Dort stehe ein Flugzeug für ihre Ausreise bereit. Ihr Gesundheitszustand sei gut. Im Gegenzug sollen fünf iranische Häftlinge aus US-Gefängnissen freigelassen werden. Nach Angaben des Außenministeriums in Teheran werden zwei von ihnen in den USA bleiben. Von der US-Seite gab es dazu bislang keinen Kommentar. - Voraussetzung für den Deal war die Freigabe von iranischem Vermögen in Höhe von sechs Milliarden Dollar durch Südkorea. Das Geld stand dem Iran für Öllieferungen zu, war aber von der Regierung in Seoul zurückgehalten worden, nachdem die USA Sanktionen gegen Teheran verhängt hatten. Jetzt wurde es nach Katar transferiert. Katar gilt als Vermittler zwischen dem Iran und den USA.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.