Diplomatie

Der seit Monaten geplante Gefangenenaustausch zwischen den USA und dem Iran beginnt. (Iranian Presidency/Alex Brandon/dpa)

Sie wurden nach ihrem Flug von Teheran aus am Flughafen in Katars Hauptstadt Doha von Vertretern der US-Regierung empfangen. Von dort aus reisen sie weiter in die USA. Im Gegenzug begnadigte Washington fünf Iraner. Nach Angaben der USA wollten drei von ihnen nicht in ihre Heimat zurückkehren und bleiben im Land.

US-Präsident Biden begrüßte die Freilassung der US-Bürger. Er sagte in Washington, fünf unschuldige Amerikaner kämen endlich nach Hause. Er rief seine Landsleute auf, nicht mehr in den Iran zu reisen.

Voraussetzung für den Austausch war die Freigabe von iranischem Vermögen in Höhe von sechs Milliarden Dollar durch Südkorea. Das Geld stand dem Iran für Öllieferungen zu, war aber von der Regierung in Seoul zurückgehalten worden, nachdem die USA Sanktionen gegen Teheran verhängt hatten. Es wurde vor dem Austtausch nach Katar transferiert. Das Land gilt als Vermittler zwischen dem Iran und den USA.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.