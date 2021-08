Abgeordnete der US-Demokraten haben von Präsident Biden die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba gefordert.

Die letzten 39 Häftlinge sollten freigelassen werden oder einen Prozess bekommen, forderten 75 Abgeordnete des Repräsentantenhauses in einem Offenen Brief. In dem Schreiben wiesen die Demokraten auch auf die hohen Kosten für das Lager hin. Presseberichten zufolge kostet das Gefängnis jährlich mehr als 500 Millionen US-Dollar. Es war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 für Mitglieder und Komplizen des Terrornetzwerks Al-Kaida eingerichtet worden.

