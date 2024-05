Region Charkiw

Gefechte an der russisch-ukrainischen Grenze gemeldet

In der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine hat die russische Armee eine neue Front eröffnet. Das Verteidigungsministerium in Kiew erklärte, russische Truppen hätten versucht, über die Grenze zu gelangen. Das ukrainische Militär kündigte an, Unterstützung in die Region zu schicken.