Eine Explosion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew: Dieses Bild verbreitete das Präsidialamt der Ukraine. (imago/ZUMA Press/Ukrainian President's Office)

Auch im nördlichen Stadtteil Obolon soll es Kämpfe geben. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor erklärt, er rechne für diese Nacht mit einem russischen Großangriff auf Kiew. Das Schicksal des Landes entscheide sich jetzt, sagte er in einer Videobotschaft. Der Präsident rief die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf.

Kämpfe auch in anderen Städten

Kiew war gestern Abend bereits beschossen worden, nach Angaben der Regierung auch mit Raketen. Auch aus anderen ukrainischen Städten werden Kämpfe gemeldet, so in der Stadt Vasylkiv rund 40 Kilometer südlich von Kiew und in Odessa an der Schwarzmeerküste. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti drangen russische Soldaten zudem in die Stadt Melitopol im Süden des Landes ein.

Budapest als Verhandlungsort angeboten

Ungarn bot in der Nacht seine Hauptstadt Budapest als Ort für mögliche Gespräche zwischen Russland und der Ukraine an. Der ungarische Außenminister Szijjarto sagte, er habe dies dem russischen Amtsinhaber Lawrow und dem ukrainischen Präsidentenbüro in Telefonaten vorgeschlagen. Beide Seiten hätten erklärt, darüber nachzudenken. Ein Sprecher Selenskyjs hatte zuvor gesagt, man sei in Kontakt mit der russischen Regierung bezüglich Ort und Zeit möglicher Verhandlungen. Russland hatte gestern ein Gesprächsangebot Selenskyjs unter Bedingungen angenommen und die belarussische Hauptstadt Minsk als Ort vorgeschlagen, was die ukrainische Regierung aber ablehnte.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.