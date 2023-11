Firma hinter ChatGPT

Sam Altman war Chef des Unternehmens hinter ChatGPT. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Angga Budhiyanto)

Es werde bereits mit Altman gesprochen, hieß es weiter . Das US-Unternehmen hatte am Freitag den Rauswurf seines Chefs bekanntgegeben. Hintergrund ist Berichten zufolge ein Richtungsstreit.

In der offiziellen Begründung hieß es, der Verwaltungsrat sei nach einer Prüfung zum Schluss gekommen, dass Altman in seiner Kommunikation mit dem Gremium nicht durchweg aufrichtig gewesen sei. Man habe kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiter zu leiten. Vorläufig rückte Technologiechefin Murati an die Spitze des Unternehmens.

Altman war das öffentliche Gesicht des Unternehmens "OpenAI", das den KI-Chatbot ChatGBT entwickelt hat. Dieser sorgte in den vergangenen Monaten weltweit für Aufsehen und sorgte mit für einen Boom des Themas Künstliche Intelligenz.