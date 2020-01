Das Schiff "Alan Kurdi" mit knapp 80 Geflüchteten an Bord darf in Malta anlegen.

Das teilte die deutsche Organisation "Sea-Eye" mit, die das Schiff betreibt. Die Menschen an Bord stammen den Angaben zufolge aus 20 Ländern. Weiter hieß es, Europa müsse sich endlich auf einen geregelten Mechanismus einigen, in dem nicht jedes Rettungsschiff einzeln verhandelt werde.



Das Schiff "Ocean Viking" ist derweil auf dem Weg nach Italien. An Bord sind mehr als 400 Geflüchtete. Die italienischen Behörden hatten der Crew der "Ocean Viking" gestern mitgeteilt, sie dürfe im Hafen von Tarent anlegen.