Ukrainische Flüchtlinge haben Anspruch auf Hartz IV. (pa/ANP/Ramon van Flymen)

Die Betreuung der Betroffenen fällt ab 1. Juni in den Zuständigkeitsbereich der Jobcenter. Anträge können auch online gestellt werden, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Ab Juni haben Flüchtlinge aus der Ukraine demnach Anspruch auf Hartz IV, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis haben sowie hilfebedürftig und erwerbsfähig sind. Mit dem Wechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Grundsicherung erhöht sich die Höhe des Regelsatzes, die tatsächlichen Wohnungskosten werden übernommen und die Menschen werden in die gesetzliche Krankenkasse aufgenommen.