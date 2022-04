Ukraine-Krieg

Geflüchtete aus Mariupol erreichen Saporischschja

Im Südosten der Ukraine haben sich zahlreiche Menschen trotz einer abermals gescheiterten Evakuierungs-Aktion aus der belagerten Hafenstadt Mariupol in Sicherheit bringen können. Sie hatten sich nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP zunächst in die ebenfalls am Asowschen Meer gelegene Stadt Berdjansk durchgeschlagen.

02.04.2022