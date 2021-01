Der CDU-Innenexperte Middelberg kritisiert das Verbot von Abschiebungen nach Griechenland durch des nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht.

Er sagte der Nachrichtenagentur AFP, Griechenland sei ein etablierter Mitgliedsstaat der EU. Vor diesem Hintergrund sei schwer nachvollziehbar, dass bei einer Rückführung dorthin eine unmenschliche Behandlung drohen solle.



Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte geurteilt, Geflüchtete dürften derzeit nicht nach Griechenland abgeschoben werden. Ihnen drohten ernsthafte Gefahren, hieß es. Die zwei Kläger aus Eritrea und Syrien waren bereits in Griechenland als Flüchtlinge anerkannt worden und hatten in Deutschland ebenfalls um Asyl nachgesucht. Das Bundesamt für Migration lehnte dies ab und drohte mit Abschiebung.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.