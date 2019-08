Die EU-Kommission drängt weiter auf verbindliche Lösungen für Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa kommen.

Die Situation, dass Menschen tage- und wochenlang auf See festsäßen, sei unhaltbar, sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Sie verwies dabei auch auf das Rettungsschiff "Open Arms", das sich weiter in der Nähe der italienischen Insel Lampedusa befindet, dort aber nicht anlegen darf.



13 Menschen durften bisher das spanische Schiff aus gesundheitlichen Gründen verlassen, rund 130 harren noch dort aus. Zuletzt hatten sich sechs europäische Staaten zur Aufnahme der Menschen an Bord bereiterklärt. Nach Angaben von Italien handelt es sich um Frankreich, Deutschland, Rumänien, Portugal, Spanien und Luxemburg.