Griechenland hat die anderen EU-Staaten aufgerufen, minderjährige Geflüchtete aus den Registrierlagern auf den Inseln der Ägäis aufzunehmen.

Es könne nicht sein, dass ein Land sich weigere, 50 oder 100 Kinder aufzunehmen, sagte der griechische Ministerpräsident Mitsotakis im Staatsfernsehen ERT. Von den insgesamt 24.000 Menschen in den Lagern sind laut UNO rund 40 Prozent unter 17 Jahren. In den Einrichtungen sind etwa drei Mal so viele Menschen untergebracht wie vorgesehen.



Täglich kommen weitere Geflüchtete hinzu. Allein von gestern Morgen bis heute Mittag sind laut griechischer Küstenwache mehr als 330 Menschen aus der Türkei zu griechischen Inseln übergesetzt. Im August waren es nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR mehr als 8.100.