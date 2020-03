Griechenland setzt an der Grenze zur Türkei Hochleistungsventilatoren ein.

Auch türkische Polizeikräfte feuerten mitunter Tränengas auf die griechische Seite, um Migranten beim Versuch zu unterstützen, in die EU zu gelangen, sei diese Maßnahme erforderlich, heißt es. Die in Stellung gebrachten Geräte mit etwa zwei Metern Durchmesser sollten die Tränengas-Wolken in Richtung Türkei zurückblasen, wie Korrespondent Thomas Bormann berichtet [Audio].



An der griechisch-türkischen Grenze warten nach wie vor Tausende Flüchtlinge auf eine Gelegenheit, ins Land zu gelangen. Griechenland hat die Grenze in den vergangenen zwei Wochen mit Stacheldrahtrollen und Betonsperren verstärkt. Auch der Fluss Evros ist über weite Teile mit Stacheldraht verbarrikadiert. Die Grenzschützer setzen ebenfalls Tränengas und Blendgranaten ein. Manche Migranten versuchen mitunter gewaltsam, die Grenzanlagen zu stürmen und entzünden dafür auch Feuer. Es finde eine bizarre Schlacht mit Rauchbomben und Tränengas statt, so Bormann, unter den sowohl Geflüchtete als auch Anwohner im griechischen Grenzdorf Kastagnette litten.

Steinmeier nennt Lage der dramatisch

Bundespräsident Steinmeier nannte die Lage der Menschen an der griechisch-türkischen Grenze und in den griechischen Flüchtlingsunterkünften dramatisch. Dem Nachrichtenportal t-online.de sagte er, er sei daher sehr froh, dass Deutschland nun gemeinsam mit sechs anderen EU-Mitgliedern ein Zeichen setze und 1.600 Kindern Schutz und Aufnahme biete. Mehrere Staaten planen, die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Menschen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln.



Morgen wollen Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron mit dem türkischen Präsidenten Erdogan telefonieren.