Das griechische Parlament hat nach einer mehr als 14-stündigen Debatte mit großer Mehrheit eine Verschärfung des Asylgesetzes verabschiedet. Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den Inseln des Landes bleiben unabhängig davon desolat.

Ziel der Regierung von Premierminister Mitsotakis ist es, die Asylverfahren zu beschleunigen und Antragssteller im Rahmen des Flüchtlingspakts zügiger zurück in die Türkei zu schicken. Die Opposition sowie Hilfsorganisationen kritisierten die Verschärfung des Gesetzes. Das Recht von Schutzsuchenden auf eine umfassende Prüfung ihres Asylantrags werde damit ausgehöhlt.



Mitsotakis sagte in seiner Rede vor dem Parlament, das griechische Asylsystem sei seit langem gelähmt. Es verbreite die Botschaft, jeder könne in Griechenland bleiben. Er kritisierte EU-Staaten, die sich weigerten, so Mitsotakis, auch nur die kleinste Migrationslast zu teilen.

Fast 35.000 Menschen

Auf den Inseln der Ostägäis harren derzeit fast 35.000 Migranten aus. Das ist die höchste Zahl seit Inkrafttreten des Flüchtlingspaktes im März 2016. Kapazität gibt es nur für rund 7.000 Menschen; die Migranten leben unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die griechische Regierung plant, einen Großteil der Migranten bis zum Ende des Jahres aufs Festland zu bringen.



Die Lage sei "explosiv" und kurz vor einer Katastrophe, warnte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic. Sie besuchte Flüchtlingslager auf Lesbos und Samos und in Korinth äußerte sich entsetzt über die hygienischen Zustände. Menschen müssten stundenlang für Essen und den Zugang zu Sanitäreinrichtungen anstehen, wenn diese überhaupt existierten.



Dem 1949 gegründeten Europarat gehören 47 Staaten an.