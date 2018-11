Der Europarat hat die Zustände in griechischen Flüchtlingsunterkünften scharf kritisiert.

Die hygienischen Bedingungen in den hoffnungslos überfüllten Sammelunterkünften seien unzumutbar, heißt es in einem Bericht der Menschenrechtskommissarin des Rats, Mijatovic, der heute in Straßburg vorgestellt werden soll. Darin werden auch Polizeigewalt und sexuelle Übergriffe auf Frauen und Kinder angeprangert. Besonders heikel sei die Lage der über 3.000 unbegleiteten minderjährigen Migranten. Die meisten von ihnen seien gemeinsam mit Erwachsenen in Containern oder Zelten untergebracht - ohne jegliche Betreuung.



Der Bericht der Kommissarin beruht auf einer fünftägigen Inspektionsreise, die sie im Juni unternommen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich offiziellen Angaben zufolge rund 65.000 Migranten in Griechenland auf.