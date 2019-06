Die Bundesregierung hat Vorwürfe einer Mitschuld an den Zuständen in libyschen Flüchtlingslagern zurückgewiesen.

Man arbeite vielmehr beständig daran, dass sich die Situation für die Geflüchteten und Migranten in Libyen verbessere, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Bundeskanzlerin Merkel habe gerade erst angekündigt, 300 Menschen in Deutschland aufzunehmen, die in einer besonderen Notsituation seien.



Medienberichten zufolge verklagt eine Gruppe von Anwälten die Europäische Union und deren Mitgliedsstaaten beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Durch ihre Flüchtlingspolitik sei die EU verantwortlich für den Tod Tausender im Mittelmeer, aber auch für Folter, Versklavung und Ermordung von Menschen, heißt es in der Strafanzeige. Die Anwälte argumentierten, dass die EU den Rücktransport zehntausender Geflüchteter durch die libysche Küstenwache fördere.