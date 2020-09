Der DGB-Vorsitzende Hoffmann fordert nach der Brandkatastrophe im griechischen Flüchtlingslager Moria Konsequenzen innerhalb der Europäischen Union.

Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Europa brauche endlich eine gemeinsame Strategie zur Aufnahme von Geflüchteten. Bei den Mitgliedstaaten, die sich weigerten, Menschen aufzunehmen, müsse man - so Hoffmann wörtlich - die Daumenschrauben ansetzen. So sollte man die Kürzung von EU-Hilfen prüfen. Oder diese Länder zahlten in einen Fonds ein, der den Aufnahmeländern zugute komme.



Bundesinnenminister Seehofer hatte gestern die Aufnahme von 100 bis 150 minderjährigen Geflüchteten aus dem Lager auf der Insel Lesbos zugesagt. Entwicklungsminister Müller sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Deutschland könne ein Zeichen setzen und 2.000 Personen aufnehmen. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen nannte eine Zahl von 5.000 Menschen, die in Deutschland einen sicheren Platz finden sollten. Es sei der christlich-demokratische Anspruch an Politik, jetzt zu helfen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.