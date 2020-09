Geflüchtete in Moria

Im Streit um die Aufnahme von Migranten aus dem abgebrannten griechischen Lager Moria hat Bundestagsvizepräsidentin Roth Bundesinnenminister Seehofer kritisiert. Sie bezeichnete dessen Ankündigung, bis zu 150 unbegleitete Minderjährige in Deutschland aufzunehmen, als "Totalversagen". Der CDU-Europapolitiker Caspary verteidigte dagegen die Linie, zunächst auf europäische Zusammenarbeit zu setzen.

Die Grünen-Politikerin Roth betonte, die Zusage Seehofers entspreche nur einem Bruchteil der Angebote aus den Kommunen und Bundesländern. Auch ein Großteil der SPD-Fraktion hielt die Ankündigung für beschämend.



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Caspary, sagte hingegen im Deutschlandfunk, die Aufnahme der Menschen könne nicht allein Aufgabe der Bundesregierung sein. Es brauche eine gesamteuropäische Lösung.

Seehofer verspricht rasche Lösung für Familien

Seehofer betonte inzwischen, die Regierung arbeite daran, zügig weitere Migranten aus Moria unterzubringen. Der CSU-Politiker erklärte gestern Abend in Berlin, die Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen sei nur ein erster Schritt.



Er persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass rasch eine Lösung für Familien mit Kindern gefunden werde. An einem gemeinsamen Schreiben der deutschen Ratspräsidentschaft und der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten werde bereits gearbeitet.

Entwicklungsminister Müller: 2.000 Personen aufnehmen

Entwicklungsminister Müller (CSU) sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Deutschland könne ein Zeichen setzen und 2.000 Personen aufnehmen. Diese Feuerkatastrophe sei ein Weckruf für die europäische Flüchtlingspolitik, betonte Müller. Nun müsse man sofort helfen und die Menschen verteilen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.