Die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt die Hilfsorganisation Sea-Eye mit finanziellen Mitteln.

Die Flüchtlingshilfe beteiligt sich als deutscher Partner des UNHCR an der Ausrüstung des neuen Rettungsschiffs "Ghalib Kurdi" von Sea-Eye. Mit dem Geld soll das Bordhospital mitfinanziert werden.



Zahlreiche Flüchtlinge hätten sich Verletzungen zugezogen, seien krank geworden oder hätten Folter erleiden müssen, so der Vorsitzende der Rettungsorganisation. Das neue Bordhospital werde die medizinische Behandlung der geretteten Menschen gewährleisten und auch auf mögliche Corona-Fälle an Bord vorbereitet sein. Die "Ghalib Kurdi" wird derzeit in Regensburg zum Rettungsschiff umgebaut. Sie soll künftig Einsätze des kleineren Schiffs "Alan Kurdi" im Mittelmeer unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.