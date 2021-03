Der Bundestagskandidat der Grünen in Oberhausen und Dinslaken, Alaows, zieht seine Kandidatur zurück.

Als Grund führte Alaows persönliche Bedrohungen und massive Rassismuserfahrungen an. In einer Stellungnahme teilte er mit, es sei vonnöten, in allen Parteien, der Politik und der Gesellschaft dem strukturellen Rassismus entgegentreten. Weiter erklärte Alaows, die große öffentliche Aufmerksamkeit für seine Kandidatur habe gezeigt, was für geflüchtete Menschen möglich sein könne.



Alaows hatte in Syrien Jura studiert und war vor sechs Jahren als Asylsuchender nach Deutschland gekommen. Anfang Februar hatte er angekündigt, als Direktkandidat für die Grünen in Nordrhein-Westfalen bei der Bundestagswahl anzutreten.

