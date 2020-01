Nach Polen hat nun auch die Slowakei den Ausbruch des Vogelgrippevirus H5N8 gemeldet.

Wie die Weltorganisation für Tiergesundheit unter Verweis auf das slowakische Landwirtschaftsministerium mitteilte, wurden drei erkrankte Vögel in einem privaten Flügelbestand entdeckt. Alle Tiere in dem Stall wurden getötet. Es sei der erste Ausbruch des Virus seit drei Jahren, hieß es.



In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Meldungen über Fälle des H5N8-Virus' in Polen gegeben. Dort mussten mehrere tausend Puten und Hühner getötet werden.



Eine Infektion des Menschen mit dem Virus ist bislang nicht bekannt. Eine Übertragung des Virus über infizierte Lebensmittel hält das Bundesinstitut für Risikobewertung für unwahrscheinlich.