In Ostwestfalen gehen die Untersuchungen wegen der PCB-Belastung in mehreren Geflügelmastbetrieben weiter.

Es handelt sich um giftige Substanzen, die nur sehr schwer im Körper abgebaut werden können. Eine akute Gesundheitsgefahr bestehe aber nicht, teilte das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW in Essen mit. Geflügel und Eier seien aus dem Verkehr gezogen worden, bevor sie in den Handel gelangten. Als Quelle vermuten die Behörden verunreinigtes Futtermittel. Bereits gestern waren in mehreren Bundesländern über 30 Geflügelmastbetriebe gesperrt worden.