Gefragte Heimkehrer Ostdeutsche Bundesländer werben weiter um Abgewanderte

Die bezahlbare Wohnung, der Job in der Nähe der Familie, der sichere Kitaplatz – das sind Motive, die besonders 30 -40-Jährige wieder in ihre alte Heimat zurückkehren lassen. „Ankommen in Brandenburg“, aber auch Rückkehrinitiativen anderer Bundesländer bemühen sich gezielt um einst Abgewanderte.

Eine Sendung von Dörte Hinrichs und Michael Roehl (Moderation)