In der KZ-Gedenkstätte Auschwitz haben jüdische Jugendliche und junge muslimische Flüchtlinge gemeinsam an die Opfer des Holocaust erinnert. Die Gedenkfeier fand im Rahmen einer vom Zentralrat der Muslime und der Union progressiver Juden gemeinsam organisierten Bildungsreise zur deutschen Geschichte statt.

Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte während der Zeremonie wörtlich: "Wir versprechen, dass wir uns mit unserer Kraft des Glaubens gemeinsam für das 'Nie wieder Auschwitz' einsetzen werden." Rabbiner Brandt zeigte sich tief beeindruckt über die gemeinsame Gedenkfeier von Muslimen und Juden an diesem Ort. Er hoffe, dass die jungen Menschen aus Auschwitz Lehren für das Leben zögen. Brandt bezeichnete sie als "Architekten des Morgens". Er ist auch Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz in Deutschland.



Mit der gemeinsamen Aktion setzen sich die Verbände gegen Antisemitismus in Deutschland ein. Zu den Teilnehmern gehörten 25 junge Juden sowie syrische und irakische Flüchtlinge, die unter anderem in Thüringen und Schleswig-Holstein leben. Auch die Ministerpräsidenten der beiden Bundesländer, Ramelow und Günther, nahmen an der Veranstaltung teil.