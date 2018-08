In der KZ-Gedenkstätte Auschwitz wollen jüdische Jugendliche und junge muslimische Geflüchtete heute gemeinsam an die Opfer des Holocaust erinnern.

Die Gedenkfeier findet im Rahmen einer vom Zentralrat der Muslime und der Union progressiver Juden organisierten Bildungsreise zur deutschen Geschichte statt. Mit der Aktion wollen sich die Verbände gegen Antisemitismus in Deutschland einsetzen. Zu den Teilnehmern gehören 25 junge Juden sowie syrische und irakische Geflüchtete, die unter anderem in Thüringen und Schleswig-Holstein leben. Auch die Ministerpräsidenten der beiden Bundesländer, Ramelow und Günther, nehmen an der Gedenkveranstaltung teil.