Offener Brief

Gegen Auslagerung von Asylverfahren: Organisationen wenden sich an Bundeskanzler Scholz

Mit einem offenen Brief appellieren rund 300 Organisationen und Initiativen an Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs, Asylverfahren nicht ins Ausland zu verlagern. Solche Pläne funktionierten in der Praxis nicht, seien extrem teuer und stellten eine Gefahr für die Rechtsstaatlichkeit dar, heißt es in dem heute veröffentlichten Schreiben.