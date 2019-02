In ganz Frankreich haben Kundgebungen gegen Antisemitismus begonnen.

Die größte Demonstration dürfte die auf der Place de la République in Paris sein, dort haben sich tausende Menschen versammelt. Hauptorganisator ist die sozialistische Partei, aber auch die Studentengewerkschaft UNEF sowie die Vereinigung jüdischer Studenten UEJF sind präsent, ebenso die Katholische Kirche. Außerdem wollen zahlreiche Politiker teilnehmen, darunter mehrere Kabinettsmitglieder und die früheren Staatschefs Sarkozy und Hollande.

Macron bleibt Demonstrationen fern

Der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat dagegen entschieden, nicht zu kommen. Er legte stattdessen an der Pariser Holocaust-Gedenkstätte einen Kranz nieder, Seite an Seite mit den Präsidenten von Nationalversammlung und Senat.



In vielen anderen Städten und Gemeinden im Land finden ebenfalls Kundgebungen statt, so etwa in Toulouse, Nizza, Straßburg, Nantes und Lille.

"Rassemblement National" nicht eingeladen

Für Diskussionen sorgte die Frage, ob Parteien des rechten und linke Randes eingeladen werden sollten. Die linke Bewegung "La France Insoumise" wird auf der Pariser Kundgebung zugegen sein - so wie auch in anderen Städten.



Der rechtsextreme Rassemblement National wurde dagegen nicht eingeladen. Die Vorsitzende Le Pen twitterte Fotos, wie sie an einem Gedenkstein für den Juden Ilan Halimi Blumen niederlegt. Halimi wurde 2006 von Einwanderern aus Afrika entführt und zu Tode gefoltert.

Mehr antisemitische Übergriffe

Hintergrund der Kundgebungen in Frankreich ist eine Zunahme von Vorfällen und Übergriffen auf Juden. Nach Angaben der Regierung stieg die Zahl antisemitischer Taten im Jahr 2018 deutlich an – von 311 auf 541.



Erst in der vergangenen Nacht wurde ein jüdischer Friedhof in Quatzenheim im Elsass geschändet. Präsident Macron besuchte den Ort heute im Beisein von Frankreichs Oberrabbiner Korsia und Innenminister Castaner.



Der israelische Ministerpräsident Netanjahu schrieb auf Twitter zu dem Vorfall, in Frankreich sei etwas Schockierendes geschehen. Er rufe die politischen Entscheider in dem Land und in Europa dazu auf, entschlossen gegen Antisemitismus vorzugehen. Israels Einwanderungsminister Gallant rief die Juden in Frankreich auf, "nach Hause" zurückzukehren, also nach Israel zu ziehen.

Empörung nach Angriff auf Finkielkraut

Für Empörung sorgte zuletzt außerdem ein verbaler Angriff auf den jüdischen Philosophen Finkielkraut. Er wurde am Rande einer Gelbwesten-Kundgebung in Paris angeschrien und beleidigt. Finkielkraut erhielt in der Folge viel Zuspruch, sowohl aus den Parteien als auch von anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Die Liga gegen Rassismus und Antisemitismus etwa sprach von öffentlicher Lynchjustiz gegen Finkielkraut. Der Abgeordnete der ehemaligen Regierungspartei der Republikaner, Larrive, erklärte, die Aggression gegen Finkielkraut dürfe nicht ungestraft bleiben. Die Regierung müsse nun handeln.



Die Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National, Le Pen, schrieb Finkielkraut inzwischen einen offenen Brief. Darin heißt es: "Die Worte gegen Sie haben uns als Franzosen verletzt und als Bürger empört."