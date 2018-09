Gegen den IS im Irak

Verteidigungsministerin von der Leyen hat in der irakischen Hauptstadt Bagdad Gespräche über den laufenden Einsatz der Bundeswehr begonnen.

Dazu traf die CDU-Politikerin ihren Amtskollegen Al-Hayali. Die Bundeswehr ist von Jordanien aus am Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien und im Irak beteiligt. Das Bundestagsmandat dafür war erweitert worden, um außer den kurdischen Peschmerga auch Spezialisten der irakischen Armee auszubilden. Es gilt bis zum 31. Oktober und muss dann verlängert werden.



Von der Leyen hält eine Fortsetzung des Einsatzes für nötig. Nachdem die Extremisten militärisch geschlagen seien, müsse verhindert werden, dass sie Rückzugräume bildeten, sagte die Verteidigungsministerin bei ihrem Besuch auf dem jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak. Dort sind Bundeswehreinheiten stationiert.