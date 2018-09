Weltweit sind Menschen für einen entschlossenen Kampf gegen den Klimawandel auf die Straße gegangen.

Insgesamt gab es knapp 1.000 Demonstrationen und andere Veranstaltungen in rund 100 Ländern rund um den Globus. Den Auftakt machte Bangkok, wo an diesem Sonntag eine UNO-Klima-Konferenz zuende geht. Anschließend setzten sich die Proteste durch mehreren Zeitzonen fort. Den Abschluss bildete San Francisco an der Westküste der Vereinigten Staaten. Auch in Europa gab es zahlreiche Kundgebungen; allein in Paris gingen zehntausende Menschen auf die Straße.



Teilnehmer der Konferenz in Bangkok haben den USA vorgeworfen, die Verhandlungen zu behindern, obwohl sie sich 2020 aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen zurückziehen wollen. Dabei geht es vor allem darum, wie auch Entwicklungsländer genug Geld bekommen, um den weltweiten Klimawandel bekämpfen zu können.



700 französische Wissenschaftler hatten zuvor die Regierungen in aller Welt dazu aufgerufen, schneller gegen die Erderwärmung vorzugehen. In einem Appell, der von der Zeitung Liberation veröffentlicht wurde, schreiben sie, es gehe "nicht um eine Utopie", denn viele Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels seien schon verfügbar.



Die nächste UNO-Klimakonferenz findet im Dezember im polnischen Kattowitz statt.