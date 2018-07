Immerhin waren 2017 in Deutschland 1,3 Milliarden weniger Plastiktüten im Umlauf als im Vorjahr. Und die ersten Unverpackt-Läden Deutschlands sind beliebt, jedoch meist nur in größeren Städten zu finden.

Was tut der Handel, was können Verbraucher tun, um Kunststoffverpackungen weitgehend zu vermeiden? Darüber diskutieren wir in der Lebenszeit mit ExpertInnen und gerne auch mit Ihnen.

Gesprächsgäste:

Prof. Dr. Marlen Arnold , Betriebliche Umweltökonomin, TU Chemnitz

, Betriebliche Umweltökonomin, TU Chemnitz Florian Pronold , Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Kai Falk , Geschäftsführer beim Handelsverband Deutschland (HDE)

, Geschäftsführer beim Handelsverband Deutschland (HDE) Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft, Deutsche Umwelthilfe (DUH)

Rufen Sie uns an -wie immer kostenfrei- unter 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de