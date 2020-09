Ein Zusammenschluss deutscher Wissenschaftseinrichtungen hat eine Faktensammlung zur Erderwärmung veröffentlicht, um Falschnachrichten entgegenzutreten.

Das Deutsche Klima-Konsortium teilte mit, in der Zusammenstellung sei das heute in der Klimaforschung unumstrittene Wissen enthalten. Das Papier lege dar, dass die gegenwärtige globale Erwärmung eine Tatsache und menschliches Handeln der Hauptgrund seien.



Zu dem Konsortium gehören zahlreiche Einrichtungen wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Beteiligt an der Faktensammlung ist auch der Deutsche Wetterdienst.

