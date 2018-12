Nach dem Willen der CSU soll eine staatliche Gesellschaft Lücken in der Mobilfunkversorgung schließen.

Die Süddeutsche Zeitung berichtet über eine Beschlussvorlage der CSU-Bundestagsabgeordneten für ihre Klausur in der kommenden Woche. Darin spricht sich die Partei für eine neue Infrastrukturgesellschaft aus. Diese soll dort Mobilfunkmasten errichten, wo die Versorgung nicht funktioniert. Die Betreiber sollen dann über Gebühren die staatlichen Investitionen refinanzieren.



In einer Studie im Auftrag der Grünen war diese Woche die Mobilfunkabdeckung in Deutschland kritisiert worden. Diese ergab unter anderem, dass Netze in Ländern wie Polen oder Albanien besser ausgebaut seien. In der Studie hieß es weiter, Deutschland sei im internationalen Vergleich abgeschlagen.



Die CSU kritisiert laut dem Bericht in ihrer Beschlussvorlage, dass das Mobilfunknetz in Deutschland unzureichend sei. Funklöcher passten nicht zu einer der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt.